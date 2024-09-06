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Лыжные гонки

Сегодня, 15:26

Дубровский считает, что российские лыжники не будут допущены к Кубку мира

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский оценил шансы российских лыжников вернуться на международную арену в сезоне-2024/25.

«В начале октября совет FIS по итогам заседаний комитетов вынесет на повестку дня вопрос о продлении или прекращении отстранения. Но, откровенно говоря, каких-то предпосылок и надежд, что нас допустят в этот зимний сезон, нет.

Надеемся, что весной на очередном заседании совета FIS, возможно, какие-то предпосылки будут созданы для того, чтобы все-таки у нас появились шансы отобраться и поехать на Олимпиаду. Поэтому говорить, что Игры-2026 для нас уже закрыты, я не буду», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

Источник: ТАСС
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