Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Лыжные гонки

Милан-2026

Сегодня, 17:55

Джессика Диггинс объявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26

Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

Американская лыжница Джессика Диггинс объявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26.

«Это будет мой последний год в лыжных гонках. Мне будет трудно расстаться с этим видом спорта и командой, которую я так люблю, но я рада открыть новую главу в своей жизни», — написала в соцсетях Диггинс.

34-летняя американка — олимпийская чемпионка-2018 в командном спринте, на Играх-2022 она стала серебряным призером на дистанции 30 км и бронзовым призером в личном спринте.

Также Диггинс является двукратной чемпионкой мира и самой титулованной представительницей США в лыжных гонках.

Джессика Диггинс
