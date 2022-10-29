Эдуард Латыпов победил на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане

Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонке свободным стилем на дистанции 10 км на всероссийских открытых соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане.

Латыпов победил с результатом 23 минуты 18 секунд. Вторым стал лыжник Илья Семиков (+4,7 секунды), третьим — Андрей Мельниченко (+12,5).

В женской гонке на дистанции 5 км свободным стилем победу одержала Евгения Крупинцкая. Ее результат 13 минут 48,9 секунд. Второе место заняла Ксения Шалыгина (+9,4), третье — Ольга Жолудаева (+14,8).

Биатлонистка Лариса Куклина на турнире заняла пятое место (+19,1).

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 29 по 30 октября в Алдан, Республика Саха (Якутия).