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Лыжные гонки

22 декабря, 22:20

Сорин: «Терентьева, вернувшая после рождения дочери, превзошла ожидания»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил результат олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой в первой гонке после рождения ребенка.

«Наталья Терентьева сегодня превзошла мои ожидания. Видно, что на легких участках трассы она уже может держать хорошую скорость наравне с лидерами. Все, что она сегодня проиграла в борьбе за тройку сильнейших, было проиграно на тяжелом подъеме. Наталья сейчас еще не в тех кондициях, чтобы составлять конкуренцию на тяжелых подъемах. Но прошло лишь четыре месяца после рождения ребенка. Уверен, что в марте Терентьева наберет хорошие кондиции, если позволит здоровье», — сказал Сорин «ВсеПроСпорт».

В воскресенье Терентьева заняла седьмое место в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Егор Сорин
Наталья Терентьева (Непряева)
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