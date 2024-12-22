Сорин: «Терентьева, вернувшая после рождения дочери, превзошла ожидания»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил результат олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой в первой гонке после рождения ребенка.

«Наталья Терентьева сегодня превзошла мои ожидания. Видно, что на легких участках трассы она уже может держать хорошую скорость наравне с лидерами. Все, что она сегодня проиграла в борьбе за тройку сильнейших, было проиграно на тяжелом подъеме. Наталья сейчас еще не в тех кондициях, чтобы составлять конкуренцию на тяжелых подъемах. Но прошло лишь четыре месяца после рождения ребенка. Уверен, что в марте Терентьева наберет хорошие кондиции, если позволит здоровье», — сказал Сорин «ВсеПроСпорт».

В воскресенье Терентьева заняла седьмое место в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.