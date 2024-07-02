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Лыжные гонки

2 июля, 23:18

Сорин: «Дарья Непряева упала на сборе с велосипеда, были небольшие сложности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвел итоги летнего предсезонного сбора своей группы в Раубичах и рассказал о травме Дарьи Непряевой.

«Сбор в Раубичах прошел хорошо. Мы выполнили все поставленные задачи, сделали объем силовой и аэробной работы, начали в июне активно использовать лыжероллеры. У всей группы получилось пройти его без сбоев. Все новые спортсмены хорошо влились в команду. Единственное исключение — Наталья Терентьева, которая находится в положении и тренируется по индивидуальному плану. Александр Терентьев и Дарья Непряева выполняют весь объем работы. У Дарьи были небольшие сложности, когда она на сборе упала с велосипеда, но сейчас уже тренируется в общей группе», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

В группу тренера Сорина в сборной России по лыжным гонкам входят Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по лыжным гонкам
Дарья Непряева
Егор Сорин
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