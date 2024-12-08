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Лыжные гонки

Сегодня, 17:10

Сорин: «Вероятно, Терентьева вернется к соревнованиям на этапе Кубка России в Казани»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что возвращение Натальи Терентьевой к соревновательной практике может состояться в пятом этапе Кубка России в Казани.

«На первый старт Наталья выйдет на Гонке чемпионов, покажет себя, с болельщиками увидится. На какой-то результат на данный момент не настраиваемся. Вполне вероятно, что она сможет выступить на этапе Кубка России в Казани в середине января. Что касается ее текущего состояния, пока сложно назвать какой-либо формой. Идет процесс восстановления, все в штатном режиме, о серьезных нагрузках речь не идет. Готовимся планомерно, на какой-то результат можно будет ориентироваться в конце сезона, в марте», — сказал Сорин «ВсеПроСпорт».

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Этап Кубка России в Казани пройдет с 16 по 19 января.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Егор Сорин
Наталья Терентьева (Непряева)
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