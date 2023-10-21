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Лыжные гонки

Сегодня, 01:20

Егорова: «Резцова была уникальной спортсменкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова отреагировала на смерть бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Она была уникальной спортсменкой. Замечательная, трудолюбивая, целеустремленная. Всегда достигала цели, к которой шла. Очень работоспособный человек. И сила духа, воля. Тут с нее можно было брать пример. Мы вместе бегали. Характер — очень сильный. Как бы ей тяжело ни было, никогда этого не показывала. Казалось, все давалось ей легко. Хотя это было не так. В двух видах спорта завоевала медали — уникальное достижение. И все благодаря характеру. Он сложный у нее был, но в то же время помогал побеждать», — цитирует «РБ Спорт» Егорова.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyubov-egorova-ne-poverila-kogda-skazali-chto-anfisa-umerla/
Анфиса Резцова
Любовь Егорова
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