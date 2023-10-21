Егорова: «Резцова была уникальной спортсменкой»

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова отреагировала на смерть бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Она была уникальной спортсменкой. Замечательная, трудолюбивая, целеустремленная. Всегда достигала цели, к которой шла. Очень работоспособный человек. И сила духа, воля. Тут с нее можно было брать пример. Мы вместе бегали. Характер — очень сильный. Как бы ей тяжело ни было, никогда этого не показывала. Казалось, все давалось ей легко. Хотя это было не так. В двух видах спорта завоевала медали — уникальное достижение. И все благодаря характеру. Он сложный у нее был, но в то же время помогал побеждать», — цитирует «РБ Спорт» Егорова.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.