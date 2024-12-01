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Лыжные гонки

Сегодня, 08:51

Екатерина Смирнова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке России в Хакасии. Соревнования проходят в Вершине Теи.

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 32,6 секунды.

Второй стала Арина Каличева (отставание — +16,2 секунды), третье место заняла Лидия Горбунова (+19,9).

Кубок России. Вершина Теи

10 км классическим стилем. Раздельный старт

Женщины

1. Екатерина Смирнова — 27.32,6

2. Арина Каличева — +16,2

3. Лидия Горбунова — +19,9

Екатерина Смирнова
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