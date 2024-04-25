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Сегодня, 17:36

Вяльбе о словах Губерниева: «Не замечаю, что Россия — неспортивная страна»

Руслан Минаев
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что российский спорт регрессирует на фоне других стран.

«Не замечаю, что Россия — неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять

Еще раз говорю: у нас много людей занимаются спортом. В России бум спорта! В лыжных гонках точно — машину негде оставить, если хочешь покататься на лыжах. Мне кажется, люди просто стали больше реально думать о своем здоровье. Вот и все», — цитирует Вяльбе Sport24.

Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия — неспортивная страна»

 

Источник: Sport24
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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