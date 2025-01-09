Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 03:41

Вяльбе: «Ничего не могу сказать о Гонтаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о переходе в сборную Словении российского лыжника Валерия Гонтаря.

«Ничего не могу сказать о Гонтаре. Он уже года четыре у нас не соревновался. Не имею понятия о его планах и не знаю, заканчивал он карьеру или тренировался», — приводит «РБ Спорт» слова Вяльбе.

7 января стало известно, что 31-летний лыжник сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении. Последний раз на российских стартах он выступал в сезоне-2019/20.

Последний раз лыжник выступал на российских стартах в сезоне-2019/20. Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира 31-летний Гонтарь участия не принимал.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Гонтарь
Елена Вяльбе
Читайте также
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Сегодня
Вчера
Неделя