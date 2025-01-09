Вяльбе: «Ничего не могу сказать о Гонтаре»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о переходе в сборную Словении российского лыжника Валерия Гонтаря.

«Ничего не могу сказать о Гонтаре. Он уже года четыре у нас не соревновался. Не имею понятия о его планах и не знаю, заканчивал он карьеру или тренировался», — приводит «РБ Спорт» слова Вяльбе.

7 января стало известно, что 31-летний лыжник сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении. Последний раз на российских стартах он выступал в сезоне-2019/20.

Последний раз лыжник выступал на российских стартах в сезоне-2019/20. Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира 31-летний Гонтарь участия не принимал.