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Лыжные гонки

Сегодня, 06:45

Вяльбе: «Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников от участия в Кубке мира.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — цитирует Sport24 Вяльбе.

27 сентября стало известно, что по итогам заседания FIS сборная России официально отстранена от участия в Кубке мира-2024/25. Российские лыжники не участвуют в Кубке мира с весны 2022 года.

Источник: Sport24
Елена Вяльбе

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