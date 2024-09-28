Вяльбе: «Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников от участия в Кубке мира.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — цитирует Sport24 Вяльбе.

27 сентября стало известно, что по итогам заседания FIS сборная России официально отстранена от участия в Кубке мира-2024/25. Российские лыжники не участвуют в Кубке мира с весны 2022 года.