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Лыжные гонки

Сегодня, 03:08

Вяльбе — про возвращение русских лыжников: «Водичка камень точит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что ситуация с возвращением российских лыжников на соревнования FIS остается непростой.

«Норвежцы же сообщили на государственном уровне, что нас не пригласят. То есть, даже если ФИС даст разрешение», — сказала Вяльбе в интервью КП-Спорт.

Также она отметила, что «водичка камень точит» и уже есть признаки изменений. Например, фигуристов планируют допустить, и лишь одного голоса не хватает для решения по конькобежцам.

Источник: КП-Спорт
Елена Вяльбе
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