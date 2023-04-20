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Сегодня, 08:00

Вяльбе про возраст: «Когда была пенсионная реформа, радовалась, что позже уйдем на пенсию»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе накануне 55-летнего юбилея ответила на вопрос «СЭ», что для нее значит этот возраст.

— Да вообще ничего не значит. Мне кажется, что какой-то расцвет сил появляется. Честно сказать, когда несколько лет назад была пенсионная реформа, я так радовалась тому, что попозже должны уйти на пенсию. Я думаю, что вообще на пенсию надо не раньше 75 уходить, когда ты уже на самом деле что-то там не можешь. Я полна энергии, полна сил. 55 — это просто красивая дата, — сказала Вяльбе «СЭ».

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