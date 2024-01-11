Вяльбе о 13-й победе Большунова подряд: «Саша в очередной раз доказывает, что он — сильнейший на планете»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о конкуренции в мужских лыжах и доминировании трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в текущем сезоне.

В четверг, 11 января Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Лыжник победил во всех 13 гонках сезона-2023/24.

«Переживаний что у Большунова нет конкуренции у меня нет. Интриги не случилось? Я рада что Саша в очередой раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные больше тренируются и стараются, все что могу сказать. Когда появятся сильные татарстанские спортсмены? Не знаю, сложно сказать. У меня всегда один ответ на такие вопросы.

Мы не растим спортсменов как грибы в лесу. Терпение нужно, терпение прежде всего. У вас хорошая команда, не только которая в сборной, но и вся команда из Татарстана. Мы их всем ставим в пример. Это реальная команда и я думаю, что через два-три года вы увидите, как не только сейчас они ведут борьбу за третье-четвертое место, но и за первое место будут вести борьбу», — сказала Вяльбе.

Следующая гонка у мужчин на этапе Кубка России в Казани — спринт классическим стилем — пройдет в субботу, 13 января.