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Лыжные гонки

Сегодня, 12:28

Вяльбе — о переходе Степановой в сборную Татарстана: «Слава богу человек пристроен, все хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение российской лыжницы Вероники Степановой выступать за республику Татарстан с сезона-2024/25.

«У нас каждый год куда-то люди переходят. И что? Это вообще никак не повлияет на ее карьеру. Слава богу человек пристроен, все хорошо», — сказала Вяльбе «СЭ».

В минувшем сезоне 23-летняя Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревновании.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
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