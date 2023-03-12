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Лыжные гонки

Сегодня, 10:36

Вяльбе — об исполкоме МОК: «Ничего не ожидаю. То, что я хочу, они все равно не примут»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Я ничего не ожидаю. Я живу сегодняшним днем. Не очень наблюдаю, что там происходит. То, что хочу я, они все равно не примут», — сказала Вяльбе.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Позднее правительства более 30 стран выступили против участия в Олимпиаде россиян и белорусов. Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.

Елена Вяльбе
МОК
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