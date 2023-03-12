Вяльбе — об исполкоме МОК: «Ничего не ожидаю. То, что я хочу, они все равно не примут»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Я ничего не ожидаю. Я живу сегодняшним днем. Не очень наблюдаю, что там происходит. То, что хочу я, они все равно не примут», — сказала Вяльбе.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Позднее правительства более 30 стран выступили против участия в Олимпиаде россиян и белорусов. Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.