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Лыжные гонки

Сегодня, 12:34

Вяльбе — о Большунове: «Все мы люди, поэтому давайте спокойнее относиться к результатам Саши»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спокойно относиться к результатам трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на втором этапе Кубка России.

«Все мы люди, поэтому давайте просто спокойнее относиться к результатам Саши Большунова. Все придет в свое русло. Он же не робот, он человек, дайте ему время полностью восстановиться. Болезнь у него все-таки не была такой простой, чтобы он так быстро набрал форму. У нас сейчас и Алексея Червоткина нет, и Никита Денисов не бежит. То есть все ребята реально болели, и Большунов еще не совсем восстановился», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Глава ФЛГР отметила, что к Новому году Большунов обретет свою привычную форму.

Александр Большунов. Большунов снова вылетел в четвертьфинале спринта. Это его пятая подряд гонка без побед

2 декабря 27-летний лыжник не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи. 1 декабря Большунов завершил гонку на 10 км классическим стилем 9-м.

В&nbsp;Александра Большунова врезался квадрокоптер в&nbsp;гонке с&nbsp;раздельным стартом на&nbsp;10&nbsp;км. В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки. Но не это причина его нового поражения
Источник: РИА Новости
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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