Вяльбе — о Веронике Степановой: «Задушила бы, если бы она писала свои колонки сама»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» рассказала об отношении к публичной деятельности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

— Вам не очень нравится активность Вероники Степановой...

— Да нет, слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится... Я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает. Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против. Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится. Конечно, ей пишут, она не сидит целыми днями над текстами. Я не против новых веяний, я только за то, что талантливый человек должен раскрыться в спорте, раз в него пришел, — ответила Вяльбе.