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Сегодня, 08:45

Вяльбе: «Если попаду в санкционный список, то что? Жизнь на этом не останавливается»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что не боится попасть в санкционные списки.

— Вы открыто высказываете свою пророссийскую, прогосударственную позицию. Не боитесь попасть в какие-нибудь санкционные списки?

— Ну если попаду, то что теперь? Жизнь на этом не останавливается. Точно так же, как не хотела бы работать в другой стране, несмотря ни на что. Да, какие-то определенные проблемы возникнут. Но это несмертельные проблемы, из-за которых нужно в петлю лезть.

— Вы видели санкционный список Зеленского, в который попали российские спортсмены и спортивные функционеры?

— Я периодически видела комментарии людей, которые в этот список попали. Насколько понимаю, списки отличаются. У каждой страны они свои. Кто-то говорит: «Для меня (попадание в список) такая гордость. Я рядом с такими людьми». Честно сказать, я на Украине была, когда мы в молодости ездили туда тренироваться. Никогда не была в Киеве, никогда не была в Одессе. Все время хотела съездить, но теперь уже, наверное, вряд ли. Ну и что? Если поставят меня в этот список, что в моей жизни может измениться?

— Сам список людей не удивил?

— А чего удивляться? У них какие-то люди мониторят, а они что-то пишут. Не знаю за что, — сказала Вяльбе «СЭ».

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