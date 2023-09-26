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Сегодня, 13:20

Вяльбе — о действиях МОК в отношении России: «Это тупое унижение целой страны»

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«Я там (в МОК) друзей сейчас вообще не вижу. Может быть, я там не вижу и врагов. Но не вижу тех, кто реально топил бы за Россию и говорил: «Вы что творите вообще?» Сколько в мире сейчас войн? Палестина с Израилем сколько уже на тропе войны? Почему-то их никто не унижает. А это тупое унижение целой страны! А нам опять: «Поезжайте, откажитесь от гимна и флага, подпишите декларацию, предайте мать родную». Мое глубокое убеждение — идите вы нафиг со своей Олимпиадой в таком случае», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Также глава ФЛГР заявила, что народ не поймет тех спортсменов, которые в текущих условиях согласятся поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Народ не поймет. Это я вам абсолютно точно говорю. Почему мы должны под белым флагом выступать? Либо вы нас допускаете, как положено, без всяких деклараций с флагом и гимном. Либо скажите, что все, нет. Не надо все время кота за одно место тянуть. Как сейчас: то в марте должны сказать, то уже осенью, а потом пришлют три приглашения для самых последних номеров», — сказала Вяльбе.

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В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, в случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить максимум 180 спортсменов. Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявлял, что нейтральные спортсмены не получат призовых в России за участие в Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Елена Вяльбе
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