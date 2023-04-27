Вяльбе объяснила, почему запретит российским лыжникам выступать в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх. Но ведь там была реально другая ситуация. Нас, так скажем, наказали за допинговые грехи. Сделали коллективное наказание. Где тоже, кстати, двойные стандарты. Потому что, например, ФЛГР не потеряла после Олимпиады в Сочи ни одной медали — мы все отсудили. Но это опустим.

Я очень хорошо помню, как говорила ребятам, что им нужно принять решение, возможно, кто?то откажется от поездки на Олимпийские игры под нейтральным флагом. И мне ребята говорили: «Елена Валерьевна, запретите нам ехать». И я им говорила: «Ни в коем случае. Вы должны ехать и доказывать, что мы чистые, выступать с честью и достоинством». И мы приехали оттуда с отличным результатом», — сказала Вяльбе в программе «Все на Матч!»

Президент ФЛГР заявила, что нынешняя ситуация совсем другая.

«Но сейчас совсем другая ситуация. Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену ни то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу — я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии» — сказала Вяльбе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.