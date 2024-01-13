Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 15:40
Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани.
Ее результат составил 3 минуты 34,16 секунды. Второе место заняла Ольга Сергеева (+4,26). На третьей строчке расположилась Екатерина Евтягина (+4,67).
14 января на турнире пройдет скиатлон — 10+10 км, классический/свободный стиль.
Лыжные гонки. Кубок России
Спринт, классический стиль
Женщины, финал
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3 минуты 34,16
2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +4,26
3. Екатерина Евтягина (Москва) +4,67