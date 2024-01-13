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Лыжные гонки

Сегодня, 15:40

Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани.

Ее результат составил 3 минуты 34,16 секунды. Второе место заняла Ольга Сергеева (+4,26). На третьей строчке расположилась Екатерина Евтягина (+4,67).

14 января на турнире пройдет скиатлон — 10+10 км, классический/свободный стиль.

Лыжные гонки. Кубок России

Спринт, классический стиль

Женщины, финал

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3 минуты 34,16

2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +4,26

3. Екатерина Евтягина (Москва) +4,67

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