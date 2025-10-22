Федерации Норвегии и Швеции довольны недопуском российских лыжников

Федерации лыжных гонок Норвегии и Швеции отреагировали на решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям олимпийского сезона.

«Мы всегда ясно заявляли: пока продолжаются боевые действия на Украине, российские и белорусские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях FIS. Решение FIS полностью соответствует нашей позиции. Спорт имеет сильный голос и налагает ответственность. Отстаивая наши ценности, мы показываем, что на самом деле спорт — это общность, демократия и честная игра», — приводит ТАСС слова генсекретаря шведской федерации лыжного спорта Пернилла Бонде.

«Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России и Белоруссии. Наша федерация ясно обозначила свою позицию с самого начала обострения ситуации на Украине, и сегодняшнее решение — победа для всех, кто дистанцируется от действий России», — отметил президент федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг.

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.