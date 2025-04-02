Финал Кубка России, гонка преследования у женщин: смотреть трансляцию

В финале Кубка России по лыжным гонкам в среду, 2 апреля, состоится гонка преследования у женщин классическим стилем на 10 км. Старт в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире соревнования транслируют каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru. Также смотреть гонку можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфира федерального ТВ).

Второй, заключительный этап финала Кубка России проходит в Кировске. В выходные соревнования принимали Апатиты. Во вторник, 1 апреля, состоялись женские и мужские спринты свободным стилем. Победителями стали Александр Большунов и Наталья Терентьева.