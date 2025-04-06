Финал Кубка России, масс-старт у мужчин: смотреть трансляцию

Мужской масс-старт (10 км) свободным стилем в рамках финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам состоится в воскресенье, 6 апреля. Соревнования пройдут в Кировске (Мурманская область). Начало — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире финал Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/2025 можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Планета» и «Матч Арена». Начнется эфир в 9.30 мск. Также следить за мужской гонкой можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Кубок России сезона-2024/2025 включает в себя восемь этапов. Турнир стартовал в Вершине Теи (Хакасия) в ноябре и завершится в Кировске (Мурманская область) в апреле.