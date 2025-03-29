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Лыжные гонки

29 марта, 11:00

Финал Кубка России по лыжным гонкам: расписание соревнований, где смотреть трансляции

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 29 по 30 марта в Апатитах и с 1 по 6 апреля в Кировске
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 пройдет в два этапа: с 29 по 30 марта в Апатитах и с 1 по 6 апреля в Кировске. В мартовской программе — гонки на 3,3 и 10 км свободным и классическим стилем, в начале апреля — спринты свободным стилем, гонки преследования, гонки на 15 км и 10 км свободным стилем и масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам 2025

Апатиты

29 марта, суббота

  • 11.00. Женщины, 3,3 км, свободный стиль

  • 12.30. Мужчины, 3,3 км, свободный стиль

30 марта, воскресенье

  • 11.00. Женщины, 10 км, классический стиль

  • 13.00. Мужчины, 10 км, классический стиль

Кировск

1 апреля, вторник

  • 13.00. Женщины, спринт, свободный стиль

  • 13.00. Мужчины, спринт, свободный стиль

2 апреля, среда

  • 11.00. Женщины, 10 км, гонка преследования

  • 12.30. Мужчины, 10 км, гонка преследования

4 апреля, пятница

  • 11.30. Женщины, 10 км, свободный стиль

  • 14.30. Мужчины, 15 км, свободный стиль

6 апреля, воскресенье

  • 10.00. Женщины, 10 км, масс старт

  • 11.00. Мужчины, 10 км, масс старт

Время начала гонок —московское.

Трансляции гонок в Апатитах в прямом эфире будут организованы Федерацией лыжных гонок России. Соревнования в Кировске покажут на каналах и сайте холдинга «Матч ТВ».

Перед заключительным этапом общие зачеты Кубка России по лыжным гонкам возглавляют Сергей Ардашев (800 очков) и Дарья Непряева (682).

Дарья Непряева
Сергей Ардашев
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