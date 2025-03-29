Финал Кубка России по лыжным гонкам: расписание соревнований, где смотреть трансляции

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 29 по 30 марта в Апатитах и с 1 по 6 апреля в Кировске

Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 пройдет в два этапа: с 29 по 30 марта в Апатитах и с 1 по 6 апреля в Кировске. В мартовской программе — гонки на 3,3 и 10 км свободным и классическим стилем, в начале апреля — спринты свободным стилем, гонки преследования, гонки на 15 км и 10 км свободным стилем и масс-старты у мужчин и женщин.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам 2025

Апатиты

29 марта , суббота

11.00. Женщины, 3,3 км, свободный стиль

12.30. Мужчины, 3,3 км, свободный стиль

30 марта, воскресенье

11.00. Женщины, 10 км, классический стиль

13.00. Мужчины, 10 км, классический стиль

Кировск

1 апреля, вторник

13.00. Женщины, спринт, свободный стиль

13.00. Мужчины, спринт, свободный стиль

2 апреля, среда

11.00. Женщины, 10 км, гонка преследования

12.30. Мужчины, 10 км, гонка преследования

4 апреля, пятница

11.30. Женщины, 10 км, свободный стиль

14.30. Мужчины, 15 км, свободный стиль

6 апреля, воскресенье

10.00. Женщины, 10 км, масс старт

11.00. Мужчины, 10 км, масс старт

Время начала гонок —московское.

Трансляции гонок в Апатитах в прямом эфире будут организованы Федерацией лыжных гонок России. Соревнования в Кировске покажут на каналах и сайте холдинга «Матч ТВ».

Перед заключительным этапом общие зачеты Кубка России по лыжным гонкам возглавляют Сергей Ардашев (800 очков) и Дарья Непряева (682).