Финал Кубка России по лыжным гонкам: расписание соревнований, где смотреть трансляции

29 марта, 11:00
Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 пройдет в два этапа: с 29 по 30 марта в Апатитах и с 1 по 6 апреля в Кировске. В мартовской программе — гонки на 3,3 и 10 км свободным и классическим стилем, в начале апреля — спринты свободным стилем, гонки преследования, гонки на 15 км и 10 км свободным стилем и масс-старты у мужчин и женщин.
Апатиты
11.00. Женщины, 3,3 км, свободный стиль
12.30. Мужчины, 3,3 км, свободный стиль
11.00. Женщины, 10 км, классический стиль
13.00. Мужчины, 10 км, классический стиль
Кировск
13.00. Женщины, спринт, свободный стиль
13.00. Мужчины, спринт, свободный стиль
11.00. Женщины, 10 км, гонка преследования
12.30. Мужчины, 10 км, гонка преследования
11.30. Женщины, 10 км, свободный стиль
14.30. Мужчины, 15 км, свободный стиль
10.00. Женщины, 10 км, масс старт
11.00. Мужчины, 10 км, масс старт
Время начала гонок —московское.
Трансляции гонок в Апатитах в прямом эфире будут организованы Федерацией лыжных гонок России. Соревнования в Кировске покажут на каналах и сайте холдинга «Матч ТВ».
Перед заключительным этапом общие зачеты Кубка России по лыжным гонкам возглавляют Сергей Ардашев (800 очков) и Дарья Непряева (682).