Большунов победил в спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам

1 апреля, 14:41
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25.
В финальном забеге 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 51,31 секунды.
Вторым стал Константин Тиунов (+1,31 секунды). Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев (+1,40).
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не смог квалифицироваться в полуфинал, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге.
Второй этап финала Кубка России по лыжным гонкам проходит в Кировске с 1 по 6 апреля.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап (финал), Кировск
Мужчины
Спринт, свободный стиль
1. Александр Большунов — 2.51,31
2. Константин Тиунов — 1,31
3. Савелий Коростелев — 1,40
4. Александр Терентьев — 1,56
5. Андрей Ларьков — 3,99
6. Никита Горбунов — 10,17