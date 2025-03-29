Терентьева стала победительницей пролога в Финале Кубка России по лыжным гонкам

29 марта, 11:48
Наталья Терентьева выиграла пролог на 3 км свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам-2024/25 в Апатитах.
29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 37,9 секунды.
Со вторым временем финишировала Дарья Непряева, ее отставание составило 5,0 секунды. Третий результат показала Дарья Канева (+11,6).
Первая часть Финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах проходит 29-30 марта. С 1 апреля спортсмены будут выступать в Кировске.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
8-й этап (финал), Апатиты
Женщины
3 км, свободный стиль, раздельный старт
1. Наталья Терентьева (Татарстан) — 7.37,9
2. Дарья Непряева (Татарстан) — +5,0
3. Дарья Канева (Коми) — +11,6
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +12,4
5. Ирина Ибрагимова (Татарстан) — +13,3
6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — +13,8