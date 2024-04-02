Финал Кубка России: смотреть трансляцию мужского спринта

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет со 2 по 7 апреля

Мужской спринт свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам пройдет 2 апреля, во вторник, и начнется — в 11.40 по московскому времени.

Заключительный этап Кубка страны по лыжным гонкам 2023 / 2024 состоится со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа принимает санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» в Кировске (Мурманская область).

Мужской спринт в прямом эфире бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Соревнования в эфире — с 10.30 мск.

Этап в Кировске пройдет в формате мини-тура.

Расписание финала Кубка страны смотрите в нашем материале.

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