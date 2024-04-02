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Лыжные гонки

2 апреля, 12:30

Финал Кубка России: смотреть трансляцию спринта у мужчин и женщин

Финалы мужского и женского спринта на Кубке России пройдут 2 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
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Финалы мужского и женского спринта свободным стилем в рамках заключительного этапа Кубка России пройдут во вторник, 2 апреля. Начало — в 13.00 по московскому времени.

7-й этап проходит в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» в Кировске (Мурманская область).

Гонки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Этап в Кировске пройдет в формате мини-тура.

Финал Кубка страны по лыжным гонкам-2023/24 стартовал 2 апреля и завершится 7 апреля. Расписание заключительного этапа смотрите в нашем материале.

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Финал Кубка России: смотреть трансляцию мужского спринта

Большунов не смог выйти в финал спринта на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам