1 апреля, 17:00
Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске (Мурманская область) с 2 по 7 апреля. Соревнования VII этапа состоятся в комплексе «Тирвас». «СЭ» публикует расписание последнего этапа Кубка страны. Время начала — московское.
11:00. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
11:40: Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
13:00. Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финалы
11:30 Женщины. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль
13:00 Мужчины. Гонка преследования, 15 км, свободный стиль
11:00. Женщины. раздельный старт, 10 км, классический стиль
13:00. Мужчины. раздельный старт, 15 км, классический стиль
10:00. Женщины. Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль
11:00. Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль