Финал Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске с 2 по 7 апреля

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске (Мурманская область) с 2 по 7 апреля. Соревнования VII этапа состоятся в комплексе «Тирвас». «СЭ» публикует расписание последнего этапа Кубка страны. Время начала — московское.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам

2 апреля, вторник

11:00. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

11:40: Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

13:00. Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финалы

3 апреля, среда

11:30 Женщины. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль

13:00 Мужчины. Гонка преследования, 15 км, свободный стиль

5 апреля, пятница

11:00. Женщины. раздельный старт, 10 км, классический стиль

13:00. Мужчины. раздельный старт, 15 км, классический стиль

7 апреля, воскресенье

10:00. Женщины. Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль

11:00. Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль