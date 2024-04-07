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Сегодня, 08:00

Финал Кубка России: смотреть трансляцию масс-старта в гору у женщин

Масс-старт в гору у женщин на КР по лыжам пройдет 7 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Лыжницы Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Алина Пеклецова (слева направо).
Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Алина Пеклецова (слева направо).
Фото ФЛГР
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7 апреля в Кировске (Мурманская область) пройдет женский масс-старт в гору свободным стилем на 10 километров в рамках «ФосАгро» финала Кубка России по лыжным гонкам. Он начнется в 10.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию женского масс-старта 7 апреля можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 09.35 мск. Гонку также покажут на телеканале «Матч Арена».

Ранее, 5 апреля, лыжница Анастасия Кулешова заняла первое место в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка России в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 10,6 секунды.

В программе соревнований седьмого этапа Кубка России в Кировске по лыжным гонкам 7 апреля также предусмотрен мужской масс-старт свободным стилем.

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