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Лыжные гонки

Сегодня, 13:38

FIS комплексно рассмотрит вопрос санкций к российским лыжникам и официальным лицам

Виктория Кравченко

В FIS рассказали, что 22 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда обсудит вопрос допуска спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям, а также призывы не допускать представителей этих стран на заседания руководящих органов.

«Когда 22 октября на совете FIS состоится запланированное обсуждение текущего участия Белоруссии и России, ожидается, что это будет комплексный вопрос, который затронет всех причастных к России и Белоруссии лиц, а не только вопрос участия спортсменов», — рассказали ТАСС в международной федерации.

29 сентября сообщалось, что Финская лыжная ассоциация намерена поднять вопрос об исключении россиян из совета FIS.

Ранее руководитель ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вопрос снятия отстранения с российских спортсменов не стоит на повестке дня Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник: https://tass.ru/sport/15919143
Сборная России по лыжным гонкам
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