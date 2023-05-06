FIS намерена сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты

Международная федерация лыжного спорта (FIS) намерена сократить дистанцию классической лыжной эстафеты, пишет Dagbladet. Вчера, 5 мая, состоялось заседание комитетов FIS, на котором был поднят этот вопрос.

По данным источника, комитет единогласно поддержал идею сокращения дистанции мужской эстафеты с 10 км до 7,5 км. Это будет сделано для того, чтобы избежать полной отмены командной гонки и введения смешанной эстафеты в программу.

Окончательное решение о возможном сокращении дистанции в эстафете будет принято на заседании совета FIS, которое состоится 28 мая. Новые правила могут вступить в силу на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).