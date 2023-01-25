FIS обсудит вопрос допуска российских лыжников на ближайшем заседании совета организации

Международная федерация лыжного спорта обсудит вопрос допуска российских лыжников до международных стартов на ближайшем заседании совета организации.

«FIS приняла к сведению последнее решение МОК, оно будет принято во внимание при следующем обсуждении этой темы советом организации. Поскольку эта новость появилась только сегодня, дата и время встречи не установлены», — приводит слова Федерации ТАСС.

25 января исполком МОК рассмотрит возможность допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

В октябре 2022 года организация объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.