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Лыжные гонки

Сегодня, 14:30

FIS по ошибке начисляла очки Натальи Непряевой ее младшей сестре Дарье

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева в разговоре с «СЭ» сообщила, что в начале карьеры очки старшей сестры Натальи начислялись ей на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

— Я только начинала свой путь. Мне впервые оплатили FIS-код, и я появилась на сайте федерации. В списке я иду первой, потому что там алфавитный порядок. В итоге Наташины кубковые очки начисляли мне, а не ей. Получилось так, что первая шла Йохауг, а вторая — я! Потом ошибку исправили, — сказала Непряева-младшая.

20-летняя Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина-2022 27-летней Натальи Непряевой.

Дарья Непряева. «Когда не попала в команду, писали, что я недостойна жить». Дарья Непряева — о хейтерах, сестре и тренировках у Бородавко

Дарья Непряева
Наталья Непряева
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