FIS продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Отстранение спортсменов из России и Белоруссии, а также официальных лиц остается в силе до дальнейшего уведомления. Решение было принято 24 мая на заседании совета FIS.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.