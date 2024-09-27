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Лыжные гонки

Сегодня, 17:53

FIS продлила отстранение российских спортсменов до конца сезона-2024/25

Руслан Минаев
FIS продлила отстранение российских спортсменов.
Фото Global Look Press
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

Решение было объявлено на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария).

«Никаких обсуждений или чего-то подобного не было. Нас просто только что проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — приводит РИА «Новости Спорт» слова менеджера Федерации лыжного спорта Швеции Ларса Оберга.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. В октябре 2023-го совет федерации продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: РИА

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