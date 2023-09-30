FIS продлит отстранение российских и белорусских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.

По сведениям источника, решение продлить отстранение на сезон принято по итогам прошедшей конференции в Цюрихе. Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в предстоящем Кубка мира.

«Мы удовлетворены данным решением. Швеции и Скандинавии было приятно, что FIS решила, что не изменит своего мнения относительно России. Это казалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала неопределенность», — сказал менеджер сборной Швеции Ларс Эберг.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.