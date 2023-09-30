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Лыжные гонки

Сегодня, 08:34

FIS продлит отстранение российских и белорусских лыжников

Сергей Разин
корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.

По сведениям источника, решение продлить отстранение на сезон принято по итогам прошедшей конференции в Цюрихе. Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в предстоящем Кубка мира.

«Мы удовлетворены данным решением. Швеции и Скандинавии было приятно, что FIS решила, что не изменит своего мнения относительно России. Это казалось весьма важным, поскольку вокруг этого вопроса существовала неопределенность», — сказал менеджер сборной Швеции Ларс Эберг.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.

Российский саночник Роман Репилов все еще вне мировых соревнований. Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?

Источник: https://rsport.ria.ru/20230930/lyzhnye_gonki-1899577868.html
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