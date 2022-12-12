Гендиректор «Телеспорта» прояснил ситуацию с показом Кубка России по лыжным гонкам и ответил Губерниеву

Генеральный директор компании «Телеспорт» Петр Макаренко рассказал «СЭ» о ситуации с показом российских соревнований по лыжным гонкам.

Ранее президент федерации Елена Вяльбе объявила, что права на показ соревнований переданы этой компании, однако профессиональных трансляций с первых этапов в Вершине Теи в Хакасии и Чусового в Пермском крае не было. Зрителям было предложено смотреть соревнования по веб-камерам, что вызвало критику Вяльбе со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

— Петр Владимирович, интересно услышать вашу позицию по трансляциям лыжных соревнований. Болельщики волнуются.

— Болельщики чудесным образом пишут нам на сайт. Общаться с болельщиками через прессу не вижу необходимости. У нас будет вывешено расписание, и там все будет написано. Проблемы никакой нет. Если кому-то хочется создать проблему на ровном месте — ну, пусть создают. А мы работаем с Федерацией лыжных гонок России черт-те сколько времени, и всегда все, что надо, показывали.

— Кубок России, получается, не надо?

— Кубок России проходит в таких местах, где показывать крайне сложно. Все чемпионаты России и топовые соревнования мы показываем. Будем показывать чемпионат России и Кубок России тоже покажем. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться. Пусть занимается биатлоном, там ему есть чем заняться, — сказал Макаренко.

В Кубке России по лыжам прошло три этапа, последний закончился перепалкой Сергея Устюгова и Александра Большунова.