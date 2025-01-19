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Лыжные гонки

Сегодня, 16:16

Вяльбе призвала оставить Большунова в покое

Елена Вяльбе и Александр Большунов.
Фото ФЛГР, «СЭ»
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Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нужно успокоиться, чтобы вернуться к победам.

«Я больше не буду говорить про Сашу. Он попросил об этом три дня назад. Дайте ему успокоиться, оставьте его в покое. У него все хорошо», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Александр Большунов. Кошмарный сон Сан Саныча. Большунов упал за километр до финиша и остался без медалей в скиатлоне

В воскресенье в Казани 28-летний лыжник занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Незадолго до финиша он упал и завершил гонку пешком, держа лыжи в руках. После финиша недовольный Большунов выругался в адрес кого-то из лыжников.

Источник: РИА Новости
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Александр Большунов
Елена Вяльбе
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