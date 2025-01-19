Вяльбе призвала оставить Большунова в покое

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нужно успокоиться, чтобы вернуться к победам.

«Я больше не буду говорить про Сашу. Он попросил об этом три дня назад. Дайте ему успокоиться, оставьте его в покое. У него все хорошо», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

В воскресенье в Казани 28-летний лыжник занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Незадолго до финиша он упал и завершил гонку пешком, держа лыжи в руках. После финиша недовольный Большунов выругался в адрес кого-то из лыжников.