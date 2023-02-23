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Лыжные гонки

Сегодня, 13:44

Глава FIS заявил, что организация будет следовать рекомендациям МОК по допуску россиян

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш поделился мнением о возможном допуске россиян на международные соревнования под эгидой организации.

«FIS, вероятно, будет следовать всем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Единственное, чего мы хотели бы избежать, — это раскола спортивного сообщества. Нам необходимо объединиться и поддержать МОК в его работе», — цитирует Элиаша fasterskier.com.

Ранее член исполкома FIS Александр Панжинский объяснил, почему в FIS не торопятся возвращать российских спортсменов на международные соревнования.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Сборная России по лыжным гонкам
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