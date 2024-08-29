Глава СБР Пак поделился подробностями формата проведения «Гонки чемпионов»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал об особенностях формата лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

Ранее СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявили о проведении совместной «Гонки чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.

«Весь формат мы придумали с Еленой Валерьевной (Вяльбе, глава ФЛГР — Прим. «СЭ»). В первый день будет квалификация, во второй — смешанные эстафеты. Мы будем думать, как комплектовать эти команды, будем еще обсуждать. У лыжников будет масс-старт, у биатлонистов — спринт. Каждый будет заниматься своим делом. Почему у лыжников дистанция больше? Потому что один выстрел по времени 10 секунд», — сказал Пак.

Также глава СБР рассказал, кто из спортсменов может принять участие в гонке.

«Мы поговорили со всеми лидерами рейтинга ФЛГР и СБР. Получили предварительное согласие от всех», — добавил Пак.