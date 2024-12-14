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Лыжные гонки

Сегодня, 16:13

Крянин: «Не надо строго относиться к Большунову, у него есть время набрать оптимальные кондиции»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной ХМАО-Югры по лыжным гонкам Сергей Крянин оценил результаты спринта на этапе Кубка России в Чусовом.

«Получилась интересная, красивая борьба, девчонки тоже не подвели. Все показали, что находятся в хорошей форме. В частности, Терентьев, который продемонстрировал свой финиш. Сергей Устюгов тоже набирает, и его результаты, думаю, будут только расти. Большунов? Не надо строго к нему относиться. Если есть проблема со здоровьем, это сказывается на результате. Сезон только начался, поэтому у Александра есть время набрать оптимальные кондиции. Уверен, его, как и меня в свое время, поражения только мотивируют к еще больше работе», — цитирует Крянина «ВсеПроСпорт».

У мужчин спринтерскую гонку в Чусовом выиграл Александр Терентьев, второе место занял Сергей Устюгов, третье — Сергей Забалуев. Александр Большунов не смог выйти в полуфинал квалификации.

В женском спринте победу одержала Анастасия Фалеева. Второй стала Татьяна Сорина, третьей — Алена Баранова.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Большунов
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