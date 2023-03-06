Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии здоровья Степановой

Главный врач лыжной сборной России Роман Эрлихман рассказал о состоянии здоровья лыжницы Вероники Степановой.

«У Вероники Степановой был обычный мышечный спазм. Эту ситуацию мы уже разрешили, а сама спортсменка чувствует себя хорошо. Мышечная история разрешилась в ту же субботу. С Вероникой все нормально, и она находится под контролем врачей. Все, что будет необходимо в контексте дополнительных обследований, будет сделано, если это, конечно, потребуется. Степанова постоянно живет в Москве, а сейчас поехала домой. На данный момент все под контролем, ничего экстренного в субботу не произошло», — приводит слова Эрлихмана Sport24.

Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.