Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

Сегодня, 08:48
Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России.
27-летняя представительница Татарстана прошла дистанцию за 29:18.8. На втором месте Екатерина Смирнова (Тюменская область) с отставанием +0:07.2. Замкнула тройку Арина Каличева (Москва/Вологодская область), которая отстала от Горбуновой на 28,5 секунды.
Первый этап Кубка России проходит в Вершине Теи (Хакасия).
Кубок России. Первый этап
Вершина Теи (Хакасия)
1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 29:18.8
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — +0:07.2
3. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — +0:28.5
4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — +35.5
5. Екатерина Никитина (Москва/Вологодская область) — +35.6
6. Алина Пеклецова (Вологодская область) — +41.2