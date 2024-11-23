Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России.

27-летняя представительница Татарстана прошла дистанцию за 29:18.8. На втором месте Екатерина Смирнова (Тюменская область) с отставанием +0:07.2. Замкнула тройку Арина Каличева (Москва/Вологодская область), которая отстала от Горбуновой на 28,5 секунды.

Первый этап Кубка России проходит в Вершине Теи (Хакасия).

Кубок России. Первый этап

Вершина Теи (Хакасия)

1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 29:18.8

2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — +0:07.2

3. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) — +0:28.5

4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — +35.5

5. Екатерина Никитина (Москва/Вологодская область) — +35.6

6. Алина Пеклецова (Вологодская область) — +41.2