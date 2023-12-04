Губернатор Тюменской области поделился мнением об этапе Кубка России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Федерацию лыжных гонок России и отметил сильнейших спортсменов на втором этапе Кубка России — 2023/24.

«У мужчин не было равных «Королю лыж» Александру Большунову из Архангельской области, у девушек победила Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга.

Забеги получились зрелищными, смотреть такие старты вживую — одно удовольствие. Спасибо за яркие эмоции спортсменам и спасибо Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе за доверие к Тюменской области», — написал Моор в Telegram-канале.

Третий этап Кубка России стартует 9 декабря.