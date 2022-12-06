Губерниев назвал врунами и лицемерами норвежских лыжников

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания норвежских лыжников об отсутствии россиян на международных стартах.

«Тут надо понимать!!! Вранье и лицемерие!!! Я их задел за живое и началось!!! На воре и шапка горит!!!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных стартах. В ответ норвежская лыжница Тириль Венг сообщила, что они «скучают по российским спортсменам». Также отреагировал лыжник из Норвегии Скар, раскритиковав комментатора.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.