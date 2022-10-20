Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:40

Губерниев не согласился с выбором лучшего спортсмена ОИ-2022 и назвал Большунова

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) признала лучшим спортсменом зимних ОИ-2022 в Пекине южнокорейского шорт-трекиста Хван Дэ Хона.

«Всем, кто хоть немножко в спорте разбирается, при этом неважно, какой ты национальности и где живешь, понятно, что лучший спортсмен Олимпиады — Большунов, который во всех своих гонках был призером. Плюс ко всему он стал трехкратным олимпийским чемпионом и стал королем лыж, что важно. Поэтому Большунов — лучший спортсмен Олимпиады.
Есть свидетельства о выступлениях спортсменов, мы все помним и видели, а что касается каких-то бюрократов, которые ни черта ни в чем не разбираются... Ну хорошо, пусть они выберут. Выбрали корейца, он достойный парень, но там же в конце концов Йоханнес Бе, Фийон Майе были претендентами, тот же Клебо. Вообще, очень странное решение. Может, хотели выбрать азиата и поэтому выбрали корейца. Он очень достойный, но тем не менее...» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Александрой Ланцетовой.

Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете на зимних ОИ-2022 в Пекине.

Большунов на Играх в Китае завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
7
0
Читайте также
Однорукая норвежка была проституткой, а теперь бегает ультамарафоны на 250 км
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тренер Куклин: «Гонтарь живет в Австрии. Особо не афиширует»

Тихонов: «Большунов был лучшим на Олимпиаде! В АНОК ничего не понимают»