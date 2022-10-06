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Сегодня, 22:48

Губерниев: «Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, российских лыжников не допустят до международных соревнований»

Алина Савинова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит возможность бойкота в случае допуска спортсменов из России к участию в международных соревнованиях.

«Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, потому что российских лыжников не допустят до международных соревнований. Я считаю, что это спекуляция, что нас могут куда-то допустить. Нам нужно добиваться своего, разговаривать с международной федерацией, но я хочу всех успокоить, наших лыжников не допустят. Пусть они спокойно готовятся к российским стартам.

Про норвежцев мы и так знаем многое, было бы странно, если бы они вели себя по-другому. Просто зачем им это нужно с точки соперничества? Если ты спортсмен большого уровня, должен соревноваться с лучшими, но в этом сезоне нас не куда не допустят. Люди, которые говорят обратное, мне кажется, сидят в четырех стенах и даже в окно не смотрят", — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

6 октября глава Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг сообщила, что организация рассмотрит вариант с бойкотом международных турниров в случае допуска до участия в них россиян.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-norvegiya-mozhet-rasslabitsya-rossiyskikh-lyzhnikov-ne-dopustyat-do-mezhdunarodnykh-sorevn-1377873/
Дмитрий Губерниев
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Свищев считает, что Норвежской ассоциации лыжного спорта выгодно отсутствие россиян на международных турнирах